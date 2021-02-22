Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
22.02.2021 13:37 | Son Güncelleme: 22.02.2021 13:41
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA12.426-6,67BIST ANKARA2.5110,39BIST ANTALYA2.857-1,22BIST BALIKESİR2.7711,62BIST BURSA4.1172,96BIST DENIZLI3.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|12.426
|-6,67
|BIST ANKARA
|2.511
|0,39
|BIST ANTALYA
|2.857
|-1,22
|BIST BALIKESİR
|2.771
|1,62
|BIST BURSA
|4.117
|2,96
|BIST DENIZLI
|3.358
|0,92
|BIST ISTANBUL
|1.709
|0,58
|BIST IZMIR
|3.974
|-0,33
|BIST KAYSERI
|11.303
|-0,28
|BIST KOCAELI
|4.234
|2,50
|BIST KONYA
|4.633
|-0,05
|BIST TEKIRDAĞ
|13.445
|1,31
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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