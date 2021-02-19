Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
19.02.2021 13:43 | Son Güncelleme: 19.02.2021 13:47
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA15.7657,00BIST ANKARA2.499-0,36BIST ANTALYA2.855-2,76BIST BALIKESİR2.7331,13BIST BURSA4.0140,60BIST DENIZLI3.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|15.765
|7,00
|BIST ANKARA
|2.499
|-0,36
|BIST ANTALYA
|2.855
|-2,76
|BIST BALIKESİR
|2.733
|1,13
|BIST BURSA
|4.014
|0,60
|BIST DENIZLI
|3.301
|-0,49
|BIST ISTANBUL
|1.692
|0,94
|BIST IZMIR
|4.018
|-0,87
|BIST KAYSERI
|11.341
|0,42
|BIST KOCAELI
|4.180
|3,01
|BIST KONYA
|4.703
|0,83
|BIST TEKIRDAĞ
|13.119
|1,89
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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