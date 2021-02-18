Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
18.02.2021 13:21 | Son Güncelleme: 18.02.2021 13:21
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA14.3577,10BIST ANKARA2.5151,40BIST ANTALYA2.980-1,36BIST BALIKESİR2.7140,90BIST BURSA4.0721,54BIST DENIZLI3.3181,88BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|14.357
|7,10
|BIST ANKARA
|2.515
|1,40
|BIST ANTALYA
|2.980
|-1,36
|BIST BALIKESİR
|2.714
|0,90
|BIST BURSA
|4.072
|1,54
|BIST DENIZLI
|3.318
|1,88
|BIST ISTANBUL
|1.683
|0,36
|BIST IZMIR
|4.026
|1,04
|BIST KAYSERI
|11.399
|1,13
|BIST KOCAELI
|4.032
|3,80
|BIST KONYA
|4.697
|0,62
|BIST TEKIRDAĞ
|13.188
|3,06
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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