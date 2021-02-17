Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

17.02.2021 13:27 | Son Güncelleme: 17.02.2021 13:31
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA12.7083,68BIST ANKARA2.4920,15BIST ANTALYA3.013-1,47BIST BALIKESİR2.709-0,39BIST BURSA3.9831,09BIST DENIZLI3.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA12.7083,68
BIST ANKARA2.4920,15
BIST ANTALYA3.013-1,47
BIST BALIKESİR2.709-0,39
BIST BURSA3.9831,09
BIST DENIZLI3.2151,24
BIST ISTANBUL1.686-0,25
BIST IZMIR4.030-0,24
BIST KAYSERI11.284-1,27
BIST KOCAELI3.8971,84
BIST KONYA4.7522,88
BIST TEKIRDAĞ13.0392,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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