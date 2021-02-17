Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
17.02.2021 13:27 | Son Güncelleme: 17.02.2021 13:31
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA12.7083,68BIST ANKARA2.4920,15BIST ANTALYA3.013-1,47BIST BALIKESİR2.709-0,39BIST BURSA3.9831,09BIST DENIZLI3.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|12.708
|3,68
|BIST ANKARA
|2.492
|0,15
|BIST ANTALYA
|3.013
|-1,47
|BIST BALIKESİR
|2.709
|-0,39
|BIST BURSA
|3.983
|1,09
|BIST DENIZLI
|3.215
|1,24
|BIST ISTANBUL
|1.686
|-0,25
|BIST IZMIR
|4.030
|-0,24
|BIST KAYSERI
|11.284
|-1,27
|BIST KOCAELI
|3.897
|1,84
|BIST KONYA
|4.752
|2,88
|BIST TEKIRDAĞ
|13.039
|2,57
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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