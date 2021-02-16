Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
16.02.2021 13:39 | Son Güncelleme: 16.02.2021 13:43
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA12.1187,01BIST ANKARA2.5300,79BIST ANTALYA3.1951,71BIST BALIKESİR2.7441,30BIST BURSA3.9840,14BIST DENIZLI3.239-0,55BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|12.118
|7,01
|BIST ANKARA
|2.530
|0,79
|BIST ANTALYA
|3.195
|1,71
|BIST BALIKESİR
|2.744
|1,30
|BIST BURSA
|3.984
|0,14
|BIST DENIZLI
|3.239
|-0,55
|BIST ISTANBUL
|1.711
|0,51
|BIST IZMIR
|4.101
|0,89
|BIST KAYSERI
|11.484
|2,37
|BIST KOCAELI
|3.902
|0,60
|BIST KONYA
|4.704
|1,45
|BIST TEKIRDAĞ
|12.762
|2,67
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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