Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
15.02.2021 14:07 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:11
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA11.1567,58BIST ANKARA2.4901,40BIST ANTALYA3.2173,05BIST BALIKESİR2.727-0,15BIST BURSA3.9970,67BIST DENIZLI3.2811,88BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|11.156
|7,58
|BIST ANKARA
|2.490
|1,40
|BIST ANTALYA
|3.217
|3,05
|BIST BALIKESİR
|2.727
|-0,15
|BIST BURSA
|3.997
|0,67
|BIST DENIZLI
|3.281
|1,88
|BIST ISTANBUL
|1.696
|1,32
|BIST IZMIR
|4.019
|1,31
|BIST KAYSERI
|11.165
|2,09
|BIST KOCAELI
|3.873
|1,82
|BIST KONYA
|4.527
|0,89
|BIST TEKIRDAĞ
|12.332
|3,28
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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