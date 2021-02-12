Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
12.02.2021 13:47 | Son Güncelleme: 12.02.2021 13:51
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA10.2007,57BIST ANKARA2.4570,29BIST ANTALYA2.980-0,82BIST BALIKESİR2.733-0,59BIST BURSA3.972-1,45BIST DENIZLI3.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|10.200
|7,57
|BIST ANKARA
|2.457
|0,29
|BIST ANTALYA
|2.980
|-0,82
|BIST BALIKESİR
|2.733
|-0,59
|BIST BURSA
|3.972
|-1,45
|BIST DENIZLI
|3.181
|-1,57
|BIST ISTANBUL
|1.669
|-0,32
|BIST IZMIR
|3.923
|-0,77
|BIST KAYSERI
|10.914
|-3,08
|BIST KOCAELI
|3.801
|-1,42
|BIST KONYA
|4.496
|-1,13
|BIST TEKIRDAĞ
|11.899
|1,95
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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