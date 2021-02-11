Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
11.02.2021 13:41 | Son Güncelleme: 11.02.2021 13:45
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA9.5114,59BIST ANKARA2.4480,64BIST ANTALYA3.0230,14BIST BALIKESİR2.7501,13BIST BURSA4.0311,64BIST DENIZLI3.2671,03BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|9.511
|4,59
|BIST ANKARA
|2.448
|0,64
|BIST ANTALYA
|3.023
|0,14
|BIST BALIKESİR
|2.750
|1,13
|BIST BURSA
|4.031
|1,64
|BIST DENIZLI
|3.267
|1,03
|BIST ISTANBUL
|1.682
|0,68
|BIST IZMIR
|3.984
|0,88
|BIST KAYSERI
|10.993
|1,33
|BIST KOCAELI
|3.887
|2,31
|BIST KONYA
|4.579
|6,22
|BIST TEKIRDAĞ
|11.797
|-0,64
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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