Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
10.02.2021 13:37 | Son Güncelleme: 10.02.2021 13:41
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA8.8530,68BIST ANKARA2.4280,71BIST ANTALYA3.0560,19BIST BALIKESİR2.7053,53BIST BURSA3.9920,49BIST DENIZLI3.250-1,07BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|8.853
|0,68
|BIST ANKARA
|2.428
|0,71
|BIST ANTALYA
|3.056
|0,19
|BIST BALIKESİR
|2.705
|3,53
|BIST BURSA
|3.992
|0,49
|BIST DENIZLI
|3.250
|-1,07
|BIST ISTANBUL
|1.673
|0,37
|BIST IZMIR
|3.978
|0,06
|BIST KAYSERI
|10.841
|1,75
|BIST KOCAELI
|3.819
|0,36
|BIST KONYA
|4.401
|-0,97
|BIST TEKIRDAĞ
|12.278
|7,64
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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