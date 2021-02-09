Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
09.02.2021 13:43 | Son Güncelleme: 09.02.2021 13:47
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA8.7821,91BIST ANKARA2.4190,43BIST ANTALYA3.0781,28BIST BALIKESİR2.6480,02BIST BURSA4.0130,43BIST DENIZLI3.2560,66BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|8.782
|1,91
|BIST ANKARA
|2.419
|0,43
|BIST ANTALYA
|3.078
|1,28
|BIST BALIKESİR
|2.648
|0,02
|BIST BURSA
|4.013
|0,43
|BIST DENIZLI
|3.256
|0,66
|BIST ISTANBUL
|1.670
|0,86
|BIST IZMIR
|4.028
|1,89
|BIST KAYSERI
|10.381
|2,50
|BIST KOCAELI
|3.846
|2,27
|BIST KONYA
|4.406
|-0,65
|BIST TEKIRDAĞ
|11.511
|-1,03
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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