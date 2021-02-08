Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
08.02.2021 13:49 | Son Güncelleme: 08.02.2021 13:52
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA8.6211,50BIST ANKARA2.4060,45BIST ANTALYA3.0561,74BIST BALIKESİR2.6730,26BIST BURSA4.041-0,22BIST DENIZLI3.2591,27BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|8.621
|1,50
|BIST ANKARA
|2.406
|0,45
|BIST ANTALYA
|3.056
|1,74
|BIST BALIKESİR
|2.673
|0,26
|BIST BURSA
|4.041
|-0,22
|BIST DENIZLI
|3.259
|1,27
|BIST ISTANBUL
|1.653
|-0,44
|BIST IZMIR
|3.916
|0,91
|BIST KAYSERI
|9.894
|1,16
|BIST KOCAELI
|3.760
|0,37
|BIST KONYA
|4.435
|-1,37
|BIST TEKIRDAĞ
|11.672
|-0,97
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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