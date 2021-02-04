Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
04.02.2021 13:47 | Son Güncelleme: 04.02.2021 13:51
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA8.261-1,01BIST ANKARA2.4080,16BIST ANTALYA2.986-0,08BIST BALIKESİR2.679-0,56BIST BURSA4.1060,02BIST DENIZLI3.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|8.261
|-1,01
|BIST ANKARA
|2.408
|0,16
|BIST ANTALYA
|2.986
|-0,08
|BIST BALIKESİR
|2.679
|-0,56
|BIST BURSA
|4.106
|0,02
|BIST DENIZLI
|3.247
|0,77
|BIST ISTANBUL
|1.671
|0,69
|BIST IZMIR
|3.834
|0,85
|BIST KAYSERI
|9.897
|0,63
|BIST KOCAELI
|3.789
|1,83
|BIST KONYA
|4.493
|-0,77
|BIST TEKIRDAĞ
|12.025
|0,28
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
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