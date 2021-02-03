Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

03.02.2021 13:47 | Son Güncelleme: 03.02.2021 13:47
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA8.2874,25BIST ANKARA2.3931,08BIST ANTALYA3.0411,52BIST BALIKESİR2.7200,40BIST BURSA4.0821,20BIST DENIZLI3.2091,58BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA8.2874,25
BIST ANKARA2.3931,08
BIST ANTALYA3.0411,52
BIST BALIKESİR2.7200,40
BIST BURSA4.0821,20
BIST DENIZLI3.2091,58
BIST ISTANBUL1.6470,43
BIST IZMIR3.7900,51
BIST KAYSERI9.7411,85
BIST KOCAELI3.709-0,26
BIST KONYA4.3090,74
BIST TEKIRDAĞ11.8783,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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