Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
03.02.2021 13:47 | Son Güncelleme: 03.02.2021 13:47
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA8.2874,25BIST ANKARA2.3931,08BIST ANTALYA3.0411,52BIST BALIKESİR2.7200,40BIST BURSA4.0821,20BIST DENIZLI3.2091,58BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|8.287
|4,25
|BIST ANKARA
|2.393
|1,08
|BIST ANTALYA
|3.041
|1,52
|BIST BALIKESİR
|2.720
|0,40
|BIST BURSA
|4.082
|1,20
|BIST DENIZLI
|3.209
|1,58
|BIST ISTANBUL
|1.647
|0,43
|BIST IZMIR
|3.790
|0,51
|BIST KAYSERI
|9.741
|1,85
|BIST KOCAELI
|3.709
|-0,26
|BIST KONYA
|4.309
|0,74
|BIST TEKIRDAĞ
|11.878
|3,06
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
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