Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

02.02.2021 13:51 | Son Güncelleme: 02.02.2021 13:54
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA7.9871,22BIST ANKARA2.3831,30BIST ANTALYA3.0061,56BIST BALIKESİR2.7361,68BIST BURSA4.0711,90BIST DENIZLI3.2190,60BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA7.9871,22
BIST ANKARA2.3831,30
BIST ANTALYA3.0061,56
BIST BALIKESİR2.7361,68
BIST BURSA4.0711,90
BIST DENIZLI3.2190,60
BIST ISTANBUL1.6401,97
BIST IZMIR3.8351,39
BIST KAYSERI9.6001,17
BIST KOCAELI3.7301,81
BIST KONYA4.3086,87
BIST TEKIRDAĞ11.4905,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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