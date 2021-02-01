Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
01.02.2021 14:13 | Son Güncelleme: 01.02.2021 14:17
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA7.9761,48BIST ANKARA2.3501,73BIST ANTALYA2.949-0,89BIST BALIKESİR2.6771,61BIST BURSA3.9852,86BIST DENIZLI3.2290,73BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|7.976
|1,48
|BIST ANKARA
|2.350
|1,73
|BIST ANTALYA
|2.949
|-0,89
|BIST BALIKESİR
|2.677
|1,61
|BIST BURSA
|3.985
|2,86
|BIST DENIZLI
|3.229
|0,73
|BIST ISTANBUL
|1.609
|1,04
|BIST IZMIR
|3.799
|3,31
|BIST KAYSERI
|9.507
|1,15
|BIST KOCAELI
|3.649
|2,13
|BIST KONYA
|4.049
|6,38
|BIST TEKIRDAĞ
|10.950
|0,80
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
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