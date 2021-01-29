Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

29.01.2021 14:09 | Son Güncelleme: 29.01.2021 14:13
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA7.955-1,02BIST ANKARA2.327-0,64BIST ANTALYA3.005-0,94BIST BALIKESİR2.7261,93BIST BURSA3.9050,39BIST DENIZLI3.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA7.955-1,02
BIST ANKARA2.327-0,64
BIST ANTALYA3.005-0,94
BIST BALIKESİR2.7261,93
BIST BURSA3.9050,39
BIST DENIZLI3.1461,22
BIST ISTANBUL1.611-0,09
BIST IZMIR3.6980,36
BIST KAYSERI9.406-0,90
BIST KOCAELI3.661-0,71
BIST KONYA3.8311,86
BIST TEKIRDAĞ11.0423,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar

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