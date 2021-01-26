Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
26.01.2021 13:47 | Son Güncelleme: 26.01.2021 13:51
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA7.7850,20BIST ANKARA2.4270,00BIST ANTALYA3.0231,91BIST BALIKESİR2.708-4,24BIST BURSA4.093-0,06BIST DENIZLI3.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|7.785
|0,20
|BIST ANKARA
|2.427
|0,00
|BIST ANTALYA
|3.023
|1,91
|BIST BALIKESİR
|2.708
|-4,24
|BIST BURSA
|4.093
|-0,06
|BIST DENIZLI
|3.141
|-2,77
|BIST ISTANBUL
|1.661
|-0,50
|BIST IZMIR
|3.811
|-0,16
|BIST KAYSERI
|9.713
|1,66
|BIST KOCAELI
|3.763
|-0,89
|BIST KONYA
|3.947
|0,29
|BIST TEKIRDAĞ
|11.078
|-0,81
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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