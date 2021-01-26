Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

26.01.2021 13:47 | Son Güncelleme: 26.01.2021 13:51
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA7.7850,20BIST ANKARA2.4270,00BIST ANTALYA3.0231,91BIST BALIKESİR2.708-4,24BIST BURSA4.093-0,06BIST DENIZLI3.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA7.7850,20
BIST ANKARA2.4270,00
BIST ANTALYA3.0231,91
BIST BALIKESİR2.708-4,24
BIST BURSA4.093-0,06
BIST DENIZLI3.141-2,77
BIST ISTANBUL1.661-0,50
BIST IZMIR3.811-0,16
BIST KAYSERI9.7131,66
BIST KOCAELI3.763-0,89
BIST KONYA3.9470,29
BIST TEKIRDAĞ11.078-0,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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