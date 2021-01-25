Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
25.01.2021 13:37 | Son Güncelleme: 25.01.2021 13:37
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA7.7480,01BIST ANKARA2.4300,45BIST ANTALYA2.9802,49BIST BALIKESİR2.7572,56BIST BURSA4.0772,02BIST DENIZLI3.1682,47BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|7.748
|0,01
|BIST ANKARA
|2.430
|0,45
|BIST ANTALYA
|2.980
|2,49
|BIST BALIKESİR
|2.757
|2,56
|BIST BURSA
|4.077
|2,02
|BIST DENIZLI
|3.168
|2,47
|BIST ISTANBUL
|1.677
|0,37
|BIST IZMIR
|3.781
|2,69
|BIST KAYSERI
|9.563
|0,65
|BIST KOCAELI
|3.810
|0,57
|BIST KONYA
|3.912
|1,70
|BIST TEKIRDAĞ
|11.024
|6,13
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500