Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
22.01.2021 14:03 | Son Güncelleme: 22.01.2021 14:07
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA7.767-1,54BIST ANKARA2.412-0,11BIST ANTALYA2.8121,08BIST BALIKESİR2.6871,30BIST BURSA3.985-0,56BIST DENIZLI3.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|7.767
|-1,54
|BIST ANKARA
|2.412
|-0,11
|BIST ANTALYA
|2.812
|1,08
|BIST BALIKESİR
|2.687
|1,30
|BIST BURSA
|3.985
|-0,56
|BIST DENIZLI
|3.040
|-1,63
|BIST ISTANBUL
|1.662
|-0,73
|BIST IZMIR
|3.662
|0,50
|BIST KAYSERI
|9.544
|-0,15
|BIST KOCAELI
|3.777
|-1,36
|BIST KONYA
|3.698
|-0,53
|BIST TEKIRDAĞ
|10.448
|0,26
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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