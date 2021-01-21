Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

21.01.2021 13:41 | Son Güncelleme: 21.01.2021 13:46
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA8.0551,06BIST ANKARA2.4410,74BIST ANTALYA2.8432,05BIST BALIKESİR2.7753,36BIST BURSA4.0431,22BIST DENIZLI3.1410,56BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA8.0551,06
BIST ANKARA2.4410,74
BIST ANTALYA2.8432,05
BIST BALIKESİR2.7753,36
BIST BURSA4.0431,22
BIST DENIZLI3.1410,56
BIST ISTANBUL1.7000,48
BIST IZMIR3.6910,86
BIST KAYSERI9.6151,95
BIST KOCAELI3.8810,55
BIST KONYA3.8210,99
BIST TEKIRDAĞ10.3261,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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