Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
20.01.2021 13:51 | Son Güncelleme: 20.01.2021 13:51
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri (Günlük) 20.01.2021Son KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA7.9162,47BIST ANKARA2.424-0,09BIST ANTALYA2.7040,32BIST BALIKESİR2.6506,00BIST BURSA3.9810,74BIST DENIZLI3.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri (Günlük) 20.01.2021
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|7.916
|2,47
|BIST ANKARA
|2.424
|-0,09
|BIST ANTALYA
|2.704
|0,32
|BIST BALIKESİR
|2.650
|6,00
|BIST BURSA
|3.981
|0,74
|BIST DENIZLI
|3.059
|1,00
|BIST ISTANBUL
|1.683
|-0,21
|BIST IZMIR
|3.676
|0,42
|BIST KAYSERI
|9.484
|0,43
|BIST KOCAELI
|3.882
|0,97
|BIST KONYA
|3.817
|0,88
|BIST TEKIRDAĞ
|10.187
|0,27
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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