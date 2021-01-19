Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

19.01.2021 13:37 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:40
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA7.486-0,05BIST ANKARA2.4340,88BIST ANTALYA2.749-0,66BIST BALIKESİR2.5092,84BIST BURSA3.9880,08BIST DENIZLI3.0171,85BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA7.486-0,05
BIST ANKARA2.4340,88
BIST ANTALYA2.749-0,66
BIST BALIKESİR2.5092,84
BIST BURSA3.9880,08
BIST DENIZLI3.0171,85
BIST ISTANBUL1.6861,45
BIST IZMIR3.7240,63
BIST KAYSERI9.3321,25
BIST KOCAELI3.9072,10
BIST KONYA3.8211,96
BIST TEKIRDAĞ10.2110,56
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin Can Yaman Cem Yılmaz Ivana Sert Demet Akalın
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Cüneyt Çakır Josef De Souza İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 14:08:45. #1.15#
title