Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

18.01.2021 13:47 | Son Güncelleme: 18.01.2021 13:51
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA7.4521,95BIST ANKARA2.3940,55BIST ANTALYA2.8151,52BIST BALIKESİR2.3963,17BIST BURSA3.9031,28BIST DENIZLI2.9502,34BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA7.4521,95
BIST ANKARA2.3940,55
BIST ANTALYA2.8151,52
BIST BALIKESİR2.3963,17
BIST BURSA3.9031,28
BIST DENIZLI2.9502,34
BIST ISTANBUL1.6300,05
BIST IZMIR3.6821,73
BIST KAYSERI9.0881,03
BIST KOCAELI3.7431,39
BIST KONYA3.7971,13
BIST TEKIRDAĞ10.0150,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Oğuzhan Asiltürk
Magazin Sezen Aksu Demet Şener Hande Erçel Jennifer Lopez
Spor Mesut Özil Arda Turan Mustafa Yumlu Josef De Souza İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Kaza Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 13:57:08. #1.15#
title