Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
18.01.2021 13:47 | Son Güncelleme: 18.01.2021 13:51
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA7.4521,95BIST ANKARA2.3940,55BIST ANTALYA2.8151,52BIST BALIKESİR2.3963,17BIST BURSA3.9031,28BIST DENIZLI2.9502,34BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|7.452
|1,95
|BIST ANKARA
|2.394
|0,55
|BIST ANTALYA
|2.815
|1,52
|BIST BALIKESİR
|2.396
|3,17
|BIST BURSA
|3.903
|1,28
|BIST DENIZLI
|2.950
|2,34
|BIST ISTANBUL
|1.630
|0,05
|BIST IZMIR
|3.682
|1,73
|BIST KAYSERI
|9.088
|1,03
|BIST KOCAELI
|3.743
|1,39
|BIST KONYA
|3.797
|1,13
|BIST TEKIRDAĞ
|10.015
|0,99
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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