Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
14.01.2021 14:11 | Son Güncelleme: 14.01.2021 14:15
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA7.2880,87BIST ANKARA2.444-0,06BIST ANTALYA2.6802,81BIST BALIKESİR2.3411,17BIST BURSA3.9210,14BIST DENIZLI2.8651,20BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|7.288
|0,87
|BIST ANKARA
|2.444
|-0,06
|BIST ANTALYA
|2.680
|2,81
|BIST BALIKESİR
|2.341
|1,17
|BIST BURSA
|3.921
|0,14
|BIST DENIZLI
|2.865
|1,20
|BIST ISTANBUL
|1.655
|0,13
|BIST IZMIR
|3.616
|0,55
|BIST KAYSERI
|9.335
|0,58
|BIST KOCAELI
|3.816
|1,51
|BIST KONYA
|3.778
|0,38
|BIST TEKIRDAĞ
|10.132
|0,01
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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