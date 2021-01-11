Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
11.01.2021 13:29 | Son Güncelleme: 11.01.2021 13:34
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA7.4295,06BIST ANKARA2.4771,46BIST ANTALYA2.5501,34BIST BALIKESİR2.2822,06BIST BURSA3.8511,15BIST DENIZLI2.8390,80BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|7.429
|5,06
|BIST ANKARA
|2.477
|1,46
|BIST ANTALYA
|2.550
|1,34
|BIST BALIKESİR
|2.282
|2,06
|BIST BURSA
|3.851
|1,15
|BIST DENIZLI
|2.839
|0,80
|BIST ISTANBUL
|1.629
|0,97
|BIST IZMIR
|3.723
|3,22
|BIST KAYSERI
|9.104
|3,21
|BIST KOCAELI
|3.674
|2,08
|BIST KONYA
|3.593
|1,27
|BIST TEKIRDAĞ
|9.977
|0,22
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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