Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

08.01.2021 13:45 | Son Güncelleme: 08.01.2021 13:48
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA7.020-1,73BIST ANKARA2.4470,48BIST ANTALYA2.5402,12BIST BALIKESİR2.2050,56BIST BURSA3.775-0,02BIST DENIZLI2.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA7.020-1,73
BIST ANKARA2.4470,48
BIST ANTALYA2.5402,12
BIST BALIKESİR2.2050,56
BIST BURSA3.775-0,02
BIST DENIZLI2.814-0,91
BIST ISTANBUL1.6070,88
BIST IZMIR3.5481,75
BIST KAYSERI8.7792,30
BIST KOCAELI3.5921,18
BIST KONYA3.4801,14
BIST TEKIRDAĞ10.0270,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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