Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

06.01.2021 13:39 | Son Güncelleme: 06.01.2021 13:44
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA6.4792,31BIST ANKARA2.4321,50BIST ANTALYA2.4471,80BIST BALIKESİR2.0970,40BIST BURSA3.7640,75BIST DENIZLI2.7900,58BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA6.4792,31
BIST ANKARA2.4321,50
BIST ANTALYA2.4471,80
BIST BALIKESİR2.0970,40
BIST BURSA3.7640,75
BIST DENIZLI2.7900,58
BIST ISTANBUL1.5761,33
BIST IZMIR3.4370,10
BIST KAYSERI8.6001,28
BIST KOCAELI3.5902,23
BIST KONYA3.511-1,10
BIST TEKIRDAĞ9.8012,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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