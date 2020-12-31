Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
31.12.2020 13:31 | Son Güncelleme: 31.12.2020 13:35
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA6.2510,53BIST ANKARA2.356-0,44BIST ANTALYA2.2233,18BIST BALIKESİR2.0970,45BIST BURSA3.614-0,44BIST DENIZLI2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|6.251
|0,53
|BIST ANKARA
|2.356
|-0,44
|BIST ANTALYA
|2.223
|3,18
|BIST BALIKESİR
|2.097
|0,45
|BIST BURSA
|3.614
|-0,44
|BIST DENIZLI
|2.810
|-0,51
|BIST ISTANBUL
|1.554
|0,08
|BIST IZMIR
|3.305
|-0,09
|BIST KAYSERI
|8.330
|-0,34
|BIST KOCAELI
|3.408
|-0,61
|BIST KONYA
|3.566
|5,50
|BIST TEKIRDAĞ
|9.442
|0,26
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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