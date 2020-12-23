Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
23.12.2020 13:27 | Son Güncelleme: 23.12.2020 13:31
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA6.0180,99BIST ANKARA2.2871,09BIST ANTALYA2.0540,87BIST BALIKESİR2.0301,77BIST BURSA3.4730,46BIST DENIZLI2.7750,64BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|6.018
|0,99
|BIST ANKARA
|2.287
|1,09
|BIST ANTALYA
|2.054
|0,87
|BIST BALIKESİR
|2.030
|1,77
|BIST BURSA
|3.473
|0,46
|BIST DENIZLI
|2.775
|0,64
|BIST ISTANBUL
|1.491
|1,24
|BIST IZMIR
|3.142
|0,78
|BIST KAYSERI
|7.987
|0,18
|BIST KOCAELI
|3.366
|0,98
|BIST KONYA
|3.132
|0,35
|BIST TEKIRDAĞ
|9.349
|1,29
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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