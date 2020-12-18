Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
18.12.2020 13:39 | Son Güncelleme: 18.12.2020 13:42
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA5.8800,37BIST ANKARA2.2610,44BIST ANTALYA2.044-0,06BIST BALIKESİR1.8940,07BIST BURSA3.4900,23BIST DENIZLI2.764-0,11BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.880
|0,37
|BIST ANKARA
|2.261
|0,44
|BIST ANTALYA
|2.044
|-0,06
|BIST BALIKESİR
|1.894
|0,07
|BIST BURSA
|3.490
|0,23
|BIST DENIZLI
|2.764
|-0,11
|BIST ISTANBUL
|1.476
|1,23
|BIST IZMIR
|3.116
|0,25
|BIST KAYSERI
|8.020
|0,19
|BIST KOCAELI
|3.386
|-0,17
|BIST KONYA
|3.210
|-0,80
|BIST TEKIRDAĞ
|9.170
|0,17
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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