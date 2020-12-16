Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

16.12.2020 13:31 | Son Güncelleme: 16.12.2020 13:34
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA5.9830,21BIST ANKARA2.2490,86BIST ANTALYA2.042-0,62BIST BALIKESİR1.9211,84BIST BURSA3.5650,20BIST DENIZLI2.7700,32BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA5.9830,21
BIST ANKARA2.2490,86
BIST ANTALYA2.042-0,62
BIST BALIKESİR1.9211,84
BIST BURSA3.5650,20
BIST DENIZLI2.7700,32
BIST ISTANBUL1.4640,91
BIST IZMIR3.1680,94
BIST KAYSERI7.9520,21
BIST KOCAELI3.4350,58
BIST KONYA3.3051,73
BIST TEKIRDAĞ9.291-0,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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