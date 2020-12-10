Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
10.12.2020 13:27 | Son Güncelleme: 10.12.2020 13:30
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA6.2821,10BIST ANKARA2.2200,63BIST ANTALYA2.061-0,07BIST BALIKESİR1.8480,79BIST BURSA3.5240,99BIST DENIZLI2.7890,30BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|6.282
|1,10
|BIST ANKARA
|2.220
|0,63
|BIST ANTALYA
|2.061
|-0,07
|BIST BALIKESİR
|1.848
|0,79
|BIST BURSA
|3.524
|0,99
|BIST DENIZLI
|2.789
|0,30
|BIST ISTANBUL
|1.434
|0,78
|BIST IZMIR
|3.158
|0,53
|BIST KAYSERI
|8.101
|1,56
|BIST KOCAELI
|3.221
|1,04
|BIST KONYA
|3.455
|5,15
|BIST TEKIRDAĞ
|9.183
|0,21
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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