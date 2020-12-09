Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
09.12.2020 13:27 | Son Güncelleme: 09.12.2020 13:31
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA6.3132,11BIST ANKARA2.1930,13BIST ANTALYA2.0770,18BIST BALIKESİR1.836-0,29BIST BURSA3.5320,57BIST DENIZLI2.8230,28BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|6.313
|2,11
|BIST ANKARA
|2.193
|0,13
|BIST ANTALYA
|2.077
|0,18
|BIST BALIKESİR
|1.836
|-0,29
|BIST BURSA
|3.532
|0,57
|BIST DENIZLI
|2.823
|0,28
|BIST ISTANBUL
|1.421
|0,36
|BIST IZMIR
|3.187
|-0,66
|BIST KAYSERI
|7.837
|0,73
|BIST KOCAELI
|3.168
|-0,09
|BIST KONYA
|3.213
|3,82
|BIST TEKIRDAĞ
|9.348
|3,46
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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