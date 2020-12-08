Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

08.12.2020 13:39 | Son Güncelleme: 08.12.2020 13:42
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA6.018-4,08BIST ANKARA2.2020,88BIST ANTALYA2.088-0,85BIST BALIKESİR1.844-1,19BIST BURSA3.4971,12BIST DENIZLI2.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA6.018-4,08
BIST ANKARA2.2020,88
BIST ANTALYA2.088-0,85
BIST BALIKESİR1.844-1,19
BIST BURSA3.4971,12
BIST DENIZLI2.8350,15
BIST ISTANBUL1.4211,16
BIST IZMIR3.219-0,91
BIST KAYSERI7.774-0,02
BIST KOCAELI3.202-0,24
BIST KONYA3.0894,26
BIST TEKIRDAĞ9.1151,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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