Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
07.12.2020 13:31 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:00
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA6.0775,73BIST ANKARA2.189-0,50BIST ANTALYA2.065-0,49BIST BALIKESİR1.8691,22BIST BURSA3.480-0,33BIST DENIZLI2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|6.077
|5,73
|BIST ANKARA
|2.189
|-0,50
|BIST ANTALYA
|2.065
|-0,49
|BIST BALIKESİR
|1.869
|1,22
|BIST BURSA
|3.480
|-0,33
|BIST DENIZLI
|2.838
|-0,13
|BIST ISTANBUL
|1.408
|0,02
|BIST IZMIR
|3.222
|1,39
|BIST KAYSERI
|7.857
|1,91
|BIST KOCAELI
|3.214
|1,59
|BIST KONYA
|2.973
|3,51
|BIST TEKIRDAĞ
|9.087
|1,05
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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