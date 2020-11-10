Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
10.11.2020 13:27 | Son Güncelleme: 10.11.2020 13:30
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 5.212 -0,07
BIST ANKARA 2.163 -0,23
BIST ANTALYA 1.869 1,60
BIST BALIKESİR 1.567 -1,63
BIST BURSA 3.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.212
|-0,07
|BIST ANKARA
|2.163
|-0,23
|BIST ANTALYA
|1.869
|1,60
|BIST BALIKESİR
|1.567
|-1,63
|BIST BURSA
|3.332
|-0,20
|BIST DENIZLI
|2.863
|-1,61
|BIST ISTANBUL
|1.315
|-0,30
|BIST IZMIR
|2.902
|0,61
|BIST KAYSERI
|6.724
|1,51
|BIST KOCAELI
|2.859
|-0,23
|BIST KONYA
|2.211
|0,94
|BIST TEKIRDAĞ
|8.854
|0,07
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500