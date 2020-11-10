Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

10.11.2020 13:27 | Son Güncelleme: 10.11.2020 13:30
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 5.212 -0,07
BIST ANKARA 2.163 -0,23
BIST ANTALYA 1.869 1,60
BIST BALIKESİR 1.567 -1,63
BIST BURSA 3.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 5.212 -0,07
BIST ANKARA 2.163 -0,23
BIST ANTALYA 1.869 1,60
BIST BALIKESİR 1.567 -1,63
BIST BURSA 3.332 -0,20
BIST DENIZLI 2.863 -1,61
BIST ISTANBUL 1.315 -0,30
BIST IZMIR 2.902 0,61
BIST KAYSERI 6.724 1,51
BIST KOCAELI 2.859 -0,23
BIST KONYA 2.211 0,94
BIST TEKIRDAĞ 8.854 0,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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