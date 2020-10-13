Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
13.10.2020 13:57 | Son Güncelleme: 13.10.2020 14:00
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 5.345 2,03
BIST ANKARA 2.207 0,44
BIST ANTALYA 1.646 0,00
BIST BALIKESİR 1.729 -0,61
BIST BURSA 3.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.345
|2,03
|BIST ANKARA
|2.207
|0,44
|BIST ANTALYA
|1.646
|0,00
|BIST BALIKESİR
|1.729
|-0,61
|BIST BURSA
|3.592
|-1,89
|BIST DENIZLI
|2.982
|-0,47
|BIST ISTANBUL
|1.289
|-0,12
|BIST IZMIR
|2.895
|0,17
|BIST KAYSERI
|6.757
|-1,26
|BIST KOCAELI
|2.545
|-0,34
|BIST KONYA
|2.146
|-0,25
|BIST TEKIRDAĞ
|7.648
|-1,51
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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