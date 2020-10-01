Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

01.10.2020 13:25 | Son Güncelleme: 01.10.2020 13:29
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA5.1460,31BIST ANKARA2.1940,73BIST ANTALYA1.459-0,77BIST BALIKESİR1.4630,14BIST BURSA3.0910,75BIST DENIZLI2.998-1,61BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA5.1460,31
BIST ANKARA2.1940,73
BIST ANTALYA1.459-0,77
BIST BALIKESİR1.4630,14
BIST BURSA3.0910,75
BIST DENIZLI2.998-1,61
BIST ISTANBUL1.234-0,16
BIST IZMIR2.6580,91
BIST KAYSERI6.161-3,38
BIST KOCAELI2.465-0,42
BIST KONYA1.999-0,99
BIST TEKIRDAĞ7.274-1,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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