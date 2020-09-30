Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
30.09.2020 13:21 | Son Güncelleme: 30.09.2020 13:25
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 5.135 -0,11
BIST ANKARA 2.153 1,59
BIST ANTALYA 1.450 1,73
BIST BALIKESİR 1.463 1,26
BIST BURSA 3.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.135
|-0,11
|BIST ANKARA
|2.153
|1,59
|BIST ANTALYA
|1.450
|1,73
|BIST BALIKESİR
|1.463
|1,26
|BIST BURSA
|3.080
|3,09
|BIST DENIZLI
|2.996
|4,07
|BIST ISTANBUL
|1.225
|0,77
|BIST IZMIR
|2.638
|0,89
|BIST KAYSERI
|6.360
|2,19
|BIST KOCAELI
|2.469
|0,74
|BIST KONYA
|2.026
|-0,94
|BIST TEKIRDAĞ
|7.337
|0,32
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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