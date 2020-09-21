Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 5.190 0,76
BIST ANKARA 2.010 -0,63
BIST ANTALYA 1.425 -0,22
BIST BALIKESİR 1.396 2,17
BIST BURSA 2.
21.09.2020 13:37 | Son Güncelleme: 21.09.2020 13:37
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.190
|0,76
|BIST ANKARA
|2.010
|-0,63
|BIST ANTALYA
|1.425
|-0,22
|BIST BALIKESİR
|1.396
|2,17
|BIST BURSA
|2.732
|-0,22
|BIST DENIZLI
|2.519
|-0,26
|BIST ISTANBUL
|1.192
|-0,14
|BIST IZMIR
|2.641
|0,27
|BIST KAYSERI
|5.680
|0,24
|BIST KOCAELI
|2.472
|-0,55
|BIST KONYA
|1.836
|-0,33
|BIST TEKIRDAĞ
|7.463
|0,52
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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