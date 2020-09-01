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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 4.623 0,28
BIST ANKARA 1.937 -1,19
BIST ANTALYA 1.215 -1,64
BIST BALIKESİR 1.158 2,60
BIST BURSA 2.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
01.09.2020 13:23 | Son Güncelleme: 01.09.2020 13:23

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 4.623 0,28
BIST ANKARA 1.937 -1,19
BIST ANTALYA 1.215 -1,64
BIST BALIKESİR 1.158 2,60
BIST BURSA 2.546 -1,29
BIST DENIZLI 2.370 -0,86
BIST ISTANBUL 1.119 -0,73
BIST IZMIR 2.462 -0,85
BIST KAYSERI 5.236 -0,59
BIST KOCAELI 2.359 -1,62
BIST KONYA 1.568 -0,86
BIST TEKIRDAĞ 7.355 1,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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