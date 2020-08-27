Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 4.776 3,29
BIST ANKARA 2.006 1,23
BIST ANTALYA 1.261 1,27
BIST BALIKESİR 1.132 1,11
BIST BURSA 2.
27.08.2020 13:35 | Son Güncelleme: 27.08.2020 13:35
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.776
|3,29
|BIST ANKARA
|2.006
|1,23
|BIST ANTALYA
|1.261
|1,27
|BIST BALIKESİR
|1.132
|1,11
|BIST BURSA
|2.502
|1,36
|BIST DENIZLI
|2.513
|-0,33
|BIST ISTANBUL
|1.153
|0,68
|BIST IZMIR
|2.459
|1,56
|BIST KAYSERI
|5.263
|1,11
|BIST KOCAELI
|2.429
|0,64
|BIST KONYA
|1.558
|0,45
|BIST TEKIRDAĞ
|7.229
|0,45
Kaynak: AA