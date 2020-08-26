Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 4.729 -3,47
BIST ANKARA 1.985 0,79
BIST ANTALYA 1.237 -0,05
BIST BALIKESİR 1.122 0,77
BIST BURSA 2.
26.08.2020 13:21 | Son Güncelleme: 26.08.2020 13:26
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.729
|-3,47
|BIST ANKARA
|1.985
|0,79
|BIST ANTALYA
|1.237
|-0,05
|BIST BALIKESİR
|1.122
|0,77
|BIST BURSA
|2.452
|0,52
|BIST DENIZLI
|2.386
|0,66
|BIST ISTANBUL
|1.146
|0,31
|BIST IZMIR
|2.433
|1,04
|BIST KAYSERI
|5.195
|0,61
|BIST KOCAELI
|2.431
|0,26
|BIST KONYA
|1.549
|-0,71
|BIST TEKIRDAĞ
|7.180
|1,07
Kaynak: AA