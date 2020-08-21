Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 4.476 3,17
BIST ANKARA 2.058 -0,15
BIST ANTALYA 1.238 -1,62
BIST BALIKESİR 1.145 -0,17
BIST BURSA 2.
21.08.2020 13:29 | Son Güncelleme: 21.08.2020 13:36
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.476
|3,17
|BIST ANKARA
|2.058
|-0,15
|BIST ANTALYA
|1.238
|-1,62
|BIST BALIKESİR
|1.145
|-0,17
|BIST BURSA
|2.507
|0,60
|BIST DENIZLI
|2.309
|-0,24
|BIST ISTANBUL
|1.175
|0,72
|BIST IZMIR
|2.500
|0,21
|BIST KAYSERI
|5.413
|-0,19
|BIST KOCAELI
|2.522
|-0,56
|BIST KONYA
|1.617
|2,63
|BIST TEKIRDAĞ
|7.263
|0,77
Kaynak: AA