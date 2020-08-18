HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 4.075 0,96
BIST ANKARA 2.032 0,69
BIST ANTALYA 1.264 1,68
BIST BALIKESİR 1.151 0,74
BIST BURSA 2.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
18.08.2020 13:21 | Son Güncelleme: 18.08.2020 13:45

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 4.075 0,96
BIST ANKARA 2.032 0,69
BIST ANTALYA 1.264 1,68
BIST BALIKESİR 1.151 0,74
BIST BURSA 2.441 1,24
BIST DENIZLI 2.324 -0,55
BIST ISTANBUL 1.144 1,22
BIST IZMIR 2.359 0,82
BIST KAYSERI 5.122 1,95
BIST KOCAELI 2.383 0,98
BIST KONYA 1.463 0,64
BIST TEKIRDAĞ 7.527 0,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor Magazin
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor Ekonomi
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor
Emekli madenci köyüne yaban mersini bahçesi kurarak gelirini ikiye katladı Ekonomi
Emekli madenci köyüne yaban mersini bahçesi kurarak gelirini ikiye katladı
Morga koyulan kadının yaşadığı ortaya çıktı Dünya
Morga koyulan kadının yaşadığı ortaya çıktı
Gaziantep'te hasadı başlayan sofralık kırmızı biber bu yıl üreticinin yüzünü güldürüyor Ekonomi
Gaziantep'te hasadı başlayan sofralık kırmızı biber bu yıl üreticinin yüzünü güldürüyor
Öldürdüğü arkadaşını foseptiğe atan zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Herkes onun parasını yediğimi düşünüyordu 3. Sayfa
Öldürdüğü arkadaşını foseptiğe atan zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Herkes onun parasını yediğimi düşünüyordu
Yeğeninin cansız bedeni kanaldan çıktı, amcanın feryadı yürek burktu
Yeğeninin cansız bedeni kanaldan çıktı, amcanın feryadı yürek burktu
Sivaslı çoban, 25 bin liralık ekipman alarak başladığı doğa fotoğrafçılığında profesyonellere taş çıkarıyor
Sivaslı çoban, 25 bin liralık ekipman alarak başladığı doğa fotoğrafçılığında profesyonellere taş çıkarıyor
Rusya'nın ardından Çin de koronavirüs aşısı için tarih verdi
Rusya'nın ardından Çin de koronavirüs aşısı için tarih verdi
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi
Adana'da 38 ton bozuk et piyasaya sürülecekken ele geçirildi
Adana'da 38 ton bozuk et piyasaya sürülecekken ele geçirildi
Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye
Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre en düşük memur maaşı 3.860 liraya, memur emeklisi maaşı ise 2.921 lira olacak
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre en düşük memur maaşı 3.860 liraya, memur emeklisi maaşı ise 2.921 lira olacak
EDHO'nun yıldızı Cansu Melis Karakuş aşkını ilan etti
EDHO'nun yıldızı Cansu Melis Karakuş aşkını ilan etti
Mersinli vatandaş, hatalı basım 100 lira için koleksiyonerlerden teklif bekliyor
Mersinli vatandaş, hatalı basım 100 lira için koleksiyonerlerden teklif bekliyor
Giresun serbest piyasasında 2020 ürünü fındık, kilosu 22 liradan sezona başladı
Giresun serbest piyasasında 2020 ürünü fındık, kilosu 22 liradan sezona başladı
Taksiciler arasında 'yolcumu aldın' kavgası çıktı!
Taksiciler arasında "yolcumu aldın" kavgası çıktı!
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun'dan muhalefete Biden tepkisi: Sizi bekledik
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun'dan muhalefete Biden tepkisi: Sizi bekledik
'Ankara Kuşu' isimli Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar tahliye edildi
"Ankara Kuşu" isimli Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar tahliye edildi
Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı
Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı
Tatil için Kapadokya'ya gelen Juventuslu Douglas Costa'nın yeni rotası Bodrum oldu
Tatil için Kapadokya'ya gelen Juventuslu Douglas Costa'nın yeni rotası Bodrum oldu
Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, Joe Hart ile anlaşmaya vardı
Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, Joe Hart ile anlaşmaya vardı
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Yan yatan minibüs mahalleyi karıştırdı! Sıkışanları kurtarmak için seferber oldular
Yan yatan minibüs mahalleyi karıştırdı! Sıkışanları kurtarmak için seferber oldular
Portekiz Cumhurbaşkanı, boğulma tehlikesi geçiren kadınları kurtardı
Portekiz Cumhurbaşkanı, boğulma tehlikesi geçiren kadınları kurtardı
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Son Dakika: Özel okullarda 8. ve 12. sınıflar hariç 'destekleme kursu' adı altında yüz yüze eğitime izin yok
Son Dakika: Özel okullarda 8. ve 12. sınıflar hariç "destekleme kursu" adı altında yüz yüze eğitime izin yok
Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı
Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı
Beşiktaş, yeni sezonda giyeceği formaları tanıttı
Beşiktaş, yeni sezonda giyeceği formaları tanıttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Fuat Oktay Donald Trump Meral Akşener Aleksandr Lukaşenko
Magazin Hadise Hümeyra Şeyma Subaşı Yeşim Salkım
Spor Fuat Çapa Gökhan Gönül Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Türk Bursa Almanya
Şu an buradasınız: Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.8.2020 14:17:43. #1.15#
title