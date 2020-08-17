Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 4.050 -0,23
BIST ANKARA 1.994 0,09
BIST ANTALYA 1.266 -0,04
BIST BALIKESİR 1.155 -0,65
BIST BURSA 2.
17.08.2020 13:23 | Son Güncelleme: 17.08.2020 13:26
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.050
|-0,23
|BIST ANKARA
|1.994
|0,09
|BIST ANTALYA
|1.266
|-0,04
|BIST BALIKESİR
|1.155
|-0,65
|BIST BURSA
|2.435
|0,16
|BIST DENIZLI
|2.327
|0,57
|BIST ISTANBUL
|1.130
|-0,44
|BIST IZMIR
|2.309
|1,17
|BIST KAYSERI
|4.988
|0,99
|BIST KOCAELI
|2.349
|0,72
|BIST KONYA
|1.458
|-0,38
|BIST TEKIRDAĞ
|7.670
|-3,84
Kaynak: AA