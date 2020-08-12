Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 4.099 -0,49
BIST ANKARA 2.078 -0,72
BIST ANTALYA 1.316 -3,77
BIST BALIKESİR 1.204 -1,16
BIST BURSA 2.
12.08.2020 13:27 | Son Güncelleme: 12.08.2020 13:30
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.099
|-0,49
|BIST ANKARA
|2.078
|-0,72
|BIST ANTALYA
|1.316
|-3,77
|BIST BALIKESİR
|1.204
|-1,16
|BIST BURSA
|2.540
|-1,61
|BIST DENIZLI
|2.311
|-1,00
|BIST ISTANBUL
|1.168
|0,59
|BIST IZMIR
|2.350
|-0,49
|BIST KAYSERI
|5.166
|-0,45
|BIST KOCAELI
|2.324
|-0,93
|BIST KONYA
|1.423
|-0,30
|BIST TEKIRDAĞ
|7.608
|-1,91
Kaynak: AA