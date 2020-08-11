Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 4.099 0,61
BIST ANKARA 2.104 1,85
BIST ANTALYA 1.351 4,27
BIST BALIKESİR 1.201 2,30
BIST BURSA 2.
11.08.2020 13:21 | Son Güncelleme: 11.08.2020 13:24
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.099
|0,61
|BIST ANKARA
|2.104
|1,85
|BIST ANTALYA
|1.351
|4,27
|BIST BALIKESİR
|1.201
|2,30
|BIST BURSA
|2.587
|2,35
|BIST DENIZLI
|2.329
|0,67
|BIST ISTANBUL
|1.152
|2,54
|BIST IZMIR
|2.367
|0,94
|BIST KAYSERI
|5.154
|1,96
|BIST KOCAELI
|2.327
|1,75
|BIST KONYA
|1.422
|-0,52
|BIST TEKIRDAĞ
|7.816
|-0,97
Kaynak: AA