Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 4.180 -0,48
BIST ANKARA 2.135 0,12
BIST ANTALYA 1.460 -1,54
BIST BALIKESİR 1.283 1,35
BIST BURSA 2.
04.08.2020 13:19 | Son Güncelleme: 04.08.2020 13:46
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.180
|-0,48
|BIST ANKARA
|2.135
|0,12
|BIST ANTALYA
|1.460
|-1,54
|BIST BALIKESİR
|1.283
|1,35
|BIST BURSA
|2.751
|-0,64
|BIST DENIZLI
|2.411
|-2,01
|BIST ISTANBUL
|1.171
|0,55
|BIST IZMIR
|2.470
|-0,09
|BIST KAYSERI
|5.557
|-1,26
|BIST KOCAELI
|2.375
|0,37
|BIST KONYA
|1.551
|-3,28
|BIST TEKIRDAĞ
|7.465
|-4,16
Kaynak: AA