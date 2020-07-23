Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 422.540 1,39
BIST ANKARA 218.523 1,51
BIST ANTALYA 150.914 0,62
BIST BALIKESİR 134.685 1,41
BIST BURSA 273.
23.07.2020 13:25 | Son Güncelleme: 23.07.2020 13:38
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|422.540
|1,39
|BIST ANKARA
|218.523
|1,51
|BIST ANTALYA
|150.914
|0,62
|BIST BALIKESİR
|134.685
|1,41
|BIST BURSA
|273.802
|1,93
|BIST DENIZLI
|251.534
|-0,78
|BIST ISTANBUL
|123.207
|0,99
|BIST IZMIR
|254.642
|0,95
|BIST KAYSERI
|561.416
|-0,39
|BIST KOCAELI
|238.037
|1,16
|BIST KONYA
|161.891
|2,87
|BIST TEKIRDAĞ
|767.628
|0,90
Kaynak: AA