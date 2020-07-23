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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 422.540 1,39
BIST ANKARA 218.523 1,51
BIST ANTALYA 150.914 0,62
BIST BALIKESİR 134.685 1,41
BIST BURSA 273.

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
23.07.2020 13:25 | Son Güncelleme: 23.07.2020 13:38

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 422.540 1,39
BIST ANKARA 218.523 1,51
BIST ANTALYA 150.914 0,62
BIST BALIKESİR 134.685 1,41
BIST BURSA 273.802 1,93
BIST DENIZLI 251.534 -0,78
BIST ISTANBUL 123.207 0,99
BIST IZMIR 254.642 0,95
BIST KAYSERI 561.416 -0,39
BIST KOCAELI 238.037 1,16
BIST KONYA 161.891 2,87
BIST TEKIRDAĞ 767.628 0,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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